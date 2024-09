Universidad Católica renova com o técnico Tiago Nunes até o final de 2025

Nesta quinta-feira, a Universidad Católica anunciou, por meio de um comunicado oficial, que renovou o contrato do técnico Tiago Nunes até o final de 2025.

O técnico brasileiro foi contratado pelo clube chileno no mês de março deste ano. Desde então, sua equipe soma 12 vitórias, seis empates e seis derrotas no Campeonato Chileno (58% de aproveitamento). com 38 gols marcados e 25 sofridos.

"Estamos muito felizes por poder confirmar notícias muito boas a todos os Cruzados e Cruzados. Tiago continuará liderando a equipe durante a temporada de 2025. Chegamos a um acordo para que ele e sua Comissão Técnica continuem liderando nossa equipe honorária", disse Juan Tagle, presidente da Católica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universidad Católica (@cruzados_oficial)

"Quero destacar o compromisso do nosso treinador para chegar a este acordo e começar a trabalhar nos desafios que se apresentam para a Universidade Católica", completou.

Terceira colocada no torneio nacional e com seis rodadas para o fim, a equipe do técnico brasileiro está, no momento, na zona classificatória para a Pré-Libertadores.

Esta é a segunda experiência internacional de Tiago Nunes. Após completar uma temporada pelo Sporting Cristal, do Peru, o qual também classificou para a Pré-Libertadores. No Campeonato Peruano, foi vice-campeão no Apertura e quarto colocado no Clausura, com 19 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas (68% de aproveitamento).