Trio é acusado por chantagem de R$ 90 milhões à família de Schumacher

Três homens foram acusados pelo Ministério Público de Wuppertal pela tentativa de extorsão milionária à família de Michael Schumacher. A informação é do jornal alemão Bild.

O que aconteceu

O trio chantageou a família e exigiu R$ 90 milhões (15 milhões de euros) para não revelar fotos e arquivos privados do ex-piloto. De acordo com a promotoria, eles ameaçaram publicar 1.500 documentos íntimos — entre eles vídos e listas de medicamentos.

O anúncio da acusação foi feita na última quarta-feira (25). Dois homens de 53 anos cada um e outro de 30 foram os responsáveis pelo crime.

O material foi obtido por um ex-segurança de Schumacher, que o vendeu para outra pessoa. Markus F. digitalizou os documentos enquanto trabalhou na casa da família. Yimaz foi o comprador, contou com a ajuda de seu filho, Daniel, e chantageou familiares de Schumager.

O chantagista pode pegar até 15 anos de prisão se condenado. O filho é acusado de ser cúmplice, enquanto o ex-segurança deve responder por ajudar a tentativa de extorsão e por violar a esfera pessoal do ex-piloto.

Os três suspeitos estão presos. Eles foram detidos durante as investigações, que estão sendo realizadas nos últimos meses.

O caso

O ex-segurança foi preso em julho como suposto apoiador da chantagem. O homem, de 53 anos, foi detido na cidade vizinha de Wulfrath, e as autoridades agora analisam as novas provas que foram apreendidas.

O homem é o terceiro suspeito preso no caso. Duas semanas antes, pai e filho foram detidos no estacionamento de um supermercado por estarem tentando extorquir a família do ex-piloto. Uma mulher também foi presa, mas acabou sendo liberada na sequência. Os chantagistas chegaram a mandar alguns arquivos para os familiares do ex-piloto como "prova".

O heptacampeão da Fórmula sofreu um grave acidente em 2013 e não aparece em público desde então. A família protege a privacidade de Michael e divulga atualizações médicas esporadicamente.