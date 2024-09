Transmissão ao vivo de Racing x Athletico: veja onde assistir

Racing e Athletico entram em campo hoje (26), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda (ARG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto terminou 1 a 0 para o Athletico, que tem a vantagem do empate. Vitória do Racing por dois gols de diferença classifica os argentinos no tempo normal. Uma vitória simples dos donos da casa leva a decisão para os pênaltis.

Será a primeira partida do Athletico após a demissão do técnico Martín Varini. Lucho González foi anunciado como o substituto.

O Furacão vem de um empate no Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Athletico ficou no 0 a 0 diante do Criciúma.

Racing x Athletico -- Copa Sul-Americana