Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Libertad: veja onde assistir

Cruzeiro e Libertad medem forças hoje (26), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto terminou 2 a 0 para o Cruzeiro, que pode até perder por um gol de diferença para avançar à próxima fase. Vitória do Libertad por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Será a primeira partida do Cruzeiro após a demissão de Fernando Seabra. A Raposa contará com a estreia de Fernando Diniz no comando da equipe.

A equipe mineira vem de um empate no Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 contra o Cuiabá.

Cruzeiro x Libertad -- Copa Sul-Americana