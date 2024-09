Torcedores do Flamengo são presos por tentativa de homicídio contra vascaínos

Uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois torcedores do Flamengo nesta quinta-feira. A dupla é acusada de tentativa de homicídio contra vascaínos.

O ato aconteceu no domingo, dia 15 de setembro, no bairro Irajá, na Zona Norte do Rio, antes do duelo entre as equipes realizado no Maracanã pelo Brasileirão 2024. A partida terminou empatada por 1 a 1.

Os acusados estavam em um veículo e passaram atirando contra as vítimas. Por meio de imagens e da rota de fuga do carro, os agentes da 27ª DP conseguiram identificar os autores dos disparos. Também foram apreendidos uma arma de fogo, telefones celulares e tacos de madeira.

Veja o comunicado da Polícia Civil do Rio de Janeiro:

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam, nesta quinta-feira (26/09), dois integrantes de uma torcida organizada de um time de futebol carioca por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no último dia 15, no bairro Irajá, na Zona Norte do Rio, antes de um jogo no Estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com as investigações, os acusados estavam em um veículo e atiraram contra torcedores do time rival, que se dirigiam à estação do metrô próximo ao local onde o jogo foi realizado. Na ocasião, duas vítimas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. A 27ª DP obteve imagens do momento do crime e da rota de fuga do carro e identificou os autores dos disparos.

Segundo os agentes, um dos presos possui seis ocorrências policiais vinculadas à torcida organizada, como rixa, desobediência, violação de decisão judicial e promoção de violência nos estádios. Além da prisão da dupla, os policiais apreenderam o automóvel utilizado no crime, uma arma de fogo, telefones celulares e tacos de madeira.