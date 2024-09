Torcedor do Mallorca é condenado a um ano de prisão por insultos racistas a Vinicius Júnior

O Tribunal de Instrução número 3 de Palma condenou um torcedor do Mallorca a um ano de prisão por insultos racistas ao brasileiro Vinicius Júnior e ao nigeriano Samuel Chukwueze, em partidas do Campeonato Espanhol. O homem também está impedido de frequentar estádios de futebol por três anos.

Os dois episódios aconteceram em fevereiro de 2023, no Estádio Son Moix. A ofensa contra Vinicius Júnior foi cometida na partida entre Mallorca e Real Madrid, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol (temporada 2022/23), no dia 5 de fevereiro. Apenas 13 dias depois, o mesmo torcedor voltou a cometer os insultos, dessa vez contra Samuel Chukwueze (hoje no Milan), na partida entre Mallorca e Villarreal, pela 22ª rodada da competição, no dia 18.

As duas denúncias foram realizadas pela LaLiga. O réu foi condenado por dois crimes de ofensa à integridade moral, agravados por motivos racistas.

O torcedor recebeu uma pena de seis meses de prisão e 18 meses sem poder entrar em estádios por cada uma das ocorrências, resultando na condenação total de um ano na cadeia e três anos sem poder acompanhar um partida no estádio.

Essa é segunda vez que um caso de racismo contra Vinicius Júnior termina em prisão na Espanha. No último mês de junho, três torcedores do Valencia foram condenados a três meses de reclusão pelo mesmo motivo.

"O Real Madrid, que juntamente com os seus jogadores, instaurou acusações privadas nestes processos, continuará a trabalhar para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte", escreveu o clube em comunicado oficial.

O francês Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, também foi alvo de ofensas racistas por um torcedor do Mallorca, no dia 13 de abril de 2024. Mas, por ser menor de idade, o acusado pediu desculpas ao jogador e vai passar por atividades socioeducativas promovidas pelo Ministério Público espanhol. Ele ainda foi multado e está impedido de ir ao estádio por um ano.