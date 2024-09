Thiago Silva e Marcelo reconhecem superioridade do Atlético-MG em classificação sobre o Fluminense

O Fluminense perdeu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado) para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV, e deu adeus à Copa Libertadores de 2024. O zagueiro Thiago Silva admitiu que o Fluminense não teve boa atuação e viu merecimento na classificação do adversário. O defensor pregou foco na Série A.

"Acredito que passou a equipe que melhor propor o jogo hoje. O Deyverson foi determinante. No primeiro gol a bola pegou na minha cabeça, senão o Fábio pegaria. Mas não fizemos um bom jogo. No primeiro jogo foi mais ou menos igual e hoje eles foram melhores. Agora é pensar no Brasileiro e tentar tirar a equipe desta situação", disse o zagueiro.

O lateral esquerdo Marcelo foi outro que destacou a superioridade dos mineiros.

"É difícil falar porque entrei no segundo tempo. Quem está de fora é diferente de quem está fora. Mas eles foram merecedores. Jogaram mais que a gente no confronto. Temos que tomar de lição para a sequência da temporada", declarou o camisa 12 que esteve presente na conquista da Libertadores do Flu em 2023.

O Fluminense passa a focar somente no Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Os tricolores estão na zona de rebaixamento da Série A, na 18ª colocação, com 27 pontos conquistados em 26 rodadas disputadas.

A equipe volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.