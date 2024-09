Sul-Americana: veja jogos das semifinais, datas previstas e premiações

Do UOL, em São Paulo

As semifinais da Sul-Americana estão definidas. Os últimos classificados foram conhecidos nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

Cruzeiro e Racing garantiram vaga nesta noite. Eles eliminaram Libertad e Athletico, respectivamente.

Os confrontos das semifinais serão Corinthians x Racing e Cruzeiro x Lanús. Racing e Lanús farão os jogos de volta em casa por terem feito campanhas melhores que os brasileiros na primeira fase.

Os jogos serão disputados somente no final de outubro. A ida está prevista para ser realizada na semana do dia 23, e a volta na semana seguinte, do dia 30.

Cada semifinalista já embolsou R$ 12 milhões ao longo da competição. A vaga na semifinal rendeu R$ 4 milhões deste montante.

O campeão da Sul-Americana receberá mais R$ 30 milhões. O vice vai ganhar R$ 10 milhões.