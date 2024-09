São Paulo: Zubeldía não é airbag para segurar adversário, diz Ilsinho

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (26), o comentarista Ilsinho responsabiliza o técnico Luís Zubeldía pela confusão no fim da partida com o Botafogo, pela Libertadores.

Ilsinho ressaltou que o gesto de Zubeldía de segurar Marçal, lateral do Botafogo, foi o que iniciou a discussão entre os jogadores. Na opinião do ex-lateral, o treinador deve se limitar a dar orientações, sem nunca encostar em adversários.

Zubeldía, não tem que por a mão no cara! Já entrou em campo contra o Goiás e foi suspenso. É o terceiro jogo que ele tenta segurar o cara. Não. Não é airbag, não tem que segurar. Deixa o jogador passar para o lado, solta a bola, não pega, organiza. [...] O Rafinha só faz o que faz porque o Zubeldía inicia uma argumentação desnecessária com o Marçal. E o Rafinha vai defender. Não põe a mão! Não é airbag.

Ilsinho

São Paulo de 'luto'? Renan e Ilsinho analisam dia seguinte à eliminação

A palavra usada pelos dois ex-jogadores são-paulinos para definir a sensação foi "luto". Renan disse que é importante se recuperar logo desse momento para não prejudicar o desempenho no Brasileirão. Ilsinho ressaltou que uma mudança de postura já no próximo jogo é mais importante para a torcida do que discursos.

Zubeldía fica no São Paulo? 'Precisa aprender a analisar rivais', diz Renan

Na opinião do ex-jogador, Zubeldía tem falhado em compreender a forma com que os adversários jogam. Assim, o treinador não consegue neutralizar os pontos fortes dos rivais.

