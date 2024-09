São Paulo: Calleri briga muito, mas não é um grande finalizador, diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos atribuiu a eliminação do São Paulo na Libertadores para o Botafogo aos principais jogadores do Tricolor, que falharam na hora H.

No UOL News Esporte desta quinta-feira (26), Mattos destacou os gols (e o pênalti) perdidos por Calleri. "É bom de briga, mas não é um finalizador de primeira linha", afirmou o colunista do UOL.

O Lucas e o Calleri acabam sendo decisivos, no final das contas. O São Paulo teve chance real de se classificar, que acabou na falha de seus principais jogadores. O Calleri é um jogador que briga muito, a torcida do São Paulo gosta muito dele, mas ele sempre teve questões de finalização na carreira dele.

Ele não é um grande finalizador, é um finalizador de nível ok, não é um centroavante de primeira linha, daquele que você sabe que se tiver duas chances, ele vai fazer uma. Ele perde bastante gol. Rodrigo Mattos

'São Paulo teve falhas individuais muito graves', afirma Mauro Cezar

O São Paulo pagou caro pelas falhas individuais de jogadores primordiais na equipe, apontou Mauro Cezar. Segundo ele, o Botafogo foi melhor no confronto, e o Tricolor perdeu chances que não podia.

Botafogo chega grande na briga pelo título da Libertadores, diz Mauro Cezar

O Botafogo "chega grande" na briga pelo título inédito da Libertadores, avaliou Mauro Cezar. Ele alertou que o Fogão não pode vacilar na liderança do Brasileiro, mas tem elenco para disputar tudo.

Mauro Cezar: Flamengo tem maior desafio na Libertadores desde 2019

O Flamento enfrenta hoje (26) o Peñarol, às 19h (de Brasília), pela Libertadores, precisando vencer fora de casa para sonhar com a vaga na semifinal da Libertadores. Direto do Uruguai, Mauro Cezar afirmou que esse é o maior desafio do Rubro-Negro no torneio desde 2019.

