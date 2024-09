Renato Gaúcho responde críticas após derrota do Grêmio: "Põe o Guardiola aqui"

Nesta quarta-feira, o Grêmio perdeu para o Criciúma por 2 a 1, no Rio Grande do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasada. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho rebateu as críticas em coletiva de imprensa e propôs colocar Pep Guardiola em seu lugar.

"Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião, o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho ele seja questionado também se não der resultado", afirmou.

"Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas a hora que eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas para botar minhas faixas, medalhas e taças que ganhei", finalizou.

Com a derrota, o Grêmio desceu para a 14ª colocação, com 31 pontos. O Imortal está três pontos à frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos. Renato também garantiu durante a coletiva que o clube gaúcho não irá cair.

"O Grêmio foi o único time que jogou longe de seu estádio o Campeonato Brasileiro todo. E o Grêmio não está na zona de rebaixamento. 'Ah, mas tá beirando'. Tá beirando, mas falei para o presidente três meses atrás: 'pode ficar tranquilo, comigo aqui, o Grêmio jamais vai cair'. Confio nesse grupo, jamais o Grêmio vai cair", disse.

O Tricolor Gaúcho volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), diante do Botafogo, na Arena Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.