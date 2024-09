'Rafinha quebrou o galho do Botafogo com confusão', critica Casagrande

O capitão Rafinha brecou o ímpeto do São Paulo ao protagonizar uma confusão e ser expulso no banco de reservas no fim do empate por 1 a 1 com o Botafogo, que avançou à semifinal da Libertadores após vitória nos pênaltis. A avaliação é do colunista Walter Casagrande, no Fim de Papo - Prorrogação.

'Rafinha esfriou o jogo quando São Paulo estava dominando': "Na minha opinião, esses jogos decisivos têm detalhes que precisamos prestar atenção. O Rafinha esfriou o jogo na hora que o São Paulo estava dominando o Botafogo e próximo de fazer o segundo gol. Ele foi lá, arrumou aquela confusão, ficou quatro minutos parados, quando voltou, o jogo estava equilibrado. Antes, o São Paulo estava dominando, e o Rafinha esfriou".

'Rafinha quebrou um galho para o Botafogo': "O São Paulo estava deixando o Botafogo desconfortável. Quando empatou, dali em diante, eu tinha quase certeza que o São Paulo ia fazer o segundo gol porque o time do Botafogo se assustou, já estava desconfortável antes, ficou muito mais desconfortável e assustado, porque o ímpeto do São Paulo subiu, o São Paulo ia pra cima. O Rafinha, com toda experiência, rodagem, anos de Europa, Bayern de Munique, final de Champions, várias vezes campeão alemão, seu time acaba de empatar, a tendência é ir pra cima e encurralar o adversário, você não pode sair do banco e arrumar uma confusão na lateral. O jogador do Botafogo estava fazendo cera, ia só enrolar um pouquinho, o Rafinha vai lá e cria uma confusão de quatro minutos que abafou todo ímpeto do São Paulo, toda força que adquiriu quando empatou o jogo, a torcida murchou porque o Rafinha murchou com aquela confusão. O Botafogo ia ter que se virar para não tomar o segundo gol, e o Rafinha quebrou um galho".

São Paulo: 'Zubeldía morreu abraçado com o Lucas', dispara Lavieri

Danilo Lavieri afirmou que Luis Zubeldía "morreu abraçado com Lucas" na eliminação do São Paulo. Na opinião dele, o jogador deveria ter sido sacado ainda no primeiro tempo.

Temporada do São Paulo acabou em setembro, diz Casagrande

Walter Casagrande destacou que a temporada do São Paulo agora se resume a buscar uma classificação para a próxima edição da Libertadores. "Tem que abrir o olho no Brasileirão", disse ele.

'Botafogo passou Flamengo e Palmeiras e é o time do momento', afirma Casão

O Botafogo ultrapassou Palmeiras e Flamengo e é o time do momento no futebol brasileiro, opinou Walter Casagrande. Segundo ele, o Glorioso eliminou o São Paulo da Libertadores com méritos e joga atualmente o melhor futebol do país.

