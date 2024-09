Palmeiras consegue efeito suspensivo no STJD e Abel é liberado para rodada

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu efeito suspensivo ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e ele está liberado para comandar a equipe no jogo contra o Atlético-MG, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Palmeiras recorreu da pena de dois jogos do técnico e conseguiu efeito suspensivo para contar com o treinador até o julgamento do recurso. O pedido foi analisado e concedido no fim da tarde pelo auditor relator Marco Aurélio Choy, integrante do Pleno do STJD do Futebol. O processo agora aguarda data de julgamento na última instância nacional.

O UOL apurou que a decisão saiu graças ao empenho dos advogados do Palmeiras. Eles redigiram o efeito suspensivo logo após a sentença e enviaram logo em seguida ao STJD.

O clube entrou com o recurso por entender que não seria justo Abel cumprir no Brasileiro uma pena causada por uma expulsão ocorrida na Copa do Brasil.

Gesto obsceno e explicação

Abel Ferreira foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, em agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time paulista venceu o jogo por 1 a 0, mas foi eliminado por ter perdido por 2 a 0 na ida.

O árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para verificar o lance. Após ver as imagens, ele mostrou o cartão vermelho direto ao treinador palmeirense.

Abel Ferreira se explicou em entrevista ao colunista André Hernan, do UOL. Segundo ele, o gesto foi feito em direção à comissão técnica do Palmeiras.