Os motivos que fizeram o Palmeiras desistir de Gabigol para ano do Mundial

O Palmeiras levou em consideração uma série de fatores para desistir da contratação de Gabigol para o ano que vem, quando o clube disputa o Super Mundial de Clubes.

No mês passado, o colunista André Hernan, do UOL, revelou a desistência do Alviverde no negócio, e agora a reportagem traz os motivos.

Quais são eles

Gabigol demorou para responder o pré-contrato. O Palmeiras esperava um desfecho rápido para o negócio quando fez a oferta em julho, ainda mais pela situação do atleta em seu último ano de contrato no Flamengo. O UOL trouxe a informação de que a proposta palmeirense tinha um prazo de validade curto para não virar uma novela.

2024 de Gabigol não é nada animador. O atacante disputou 26 partidas, marcou apenas 4 gols e deu uma assistência. Desde que ele chegou ao Flamengo, em 2019, sua temporada com menos gols foi no ano passado com 20 — uma diferença gritante.

O jogador teve problemas com lesões. No mês passado sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e desfalcou o Flamengo no jogo de ida contra o Peñarol pelas quartas de final da Copa Libertadores por causa de uma fibrose na coxa direita.

Palmeiras está confortável com o que tem em casa. Flaco López, centroavante titular da equipe em 2024, vive a melhor temporada da carreira (50 jogos, 21 gols e 7 assistências). O desempenho do argentino é tão bom que um camisa 9 não é uma das prioridades no planejamento de reforços para o ano que vem.

Gabigol ainda pode ser suspenso por dois anos do futebol após a punição que recebeu do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude em um exame antidoping. Em junho, Gabigol, seus advogados e o corpo jurídico do Flamengo viajaram à Suíça para o julgamento e depoimento do atleta, mas a sessão foi adiada e ainda não ganhou nova data. Ele pode ter a pena confirmada ou ser absolvido.

Nesta semana, inclusive, a presidente Leila Pereira — que deve ser reeleita no final do ano — garantiu que nenhum nome de peso vai chegar ao Palmeiras para o ano que vem.

Enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Não existe um nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato. Conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco, que é forte e eu confio. Não existe uma pessoa para resolver. O torcedor pode ter a certeza que não vem nenhum desses nomes famosos, essas grandes estrelas que jogam com nome.

Gabigol tem futuro incerto

Mesmo com a lesão grave de Pedro, o atacante é a última opção do técnico Tite e a relação entre as duas partes parece caminhar para o fim.

O Flamengo até ofereceu uma renovação para Gabigol por um ano com um aumento salarial de quase 50%, mas a duração do acordo não agradou.

Gabigol tem contrato até 31 de dezembro deste ano com o Fla, e segue na luta por mais espaço no time até o fim da temporada.