Onde vai passar Peñarol x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Peñarol e Flamengo se enfrentam hoje (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Peñarol tem a vantagem do empate após vencer a ida (1 a 0). Para se classificar no tempo normal, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples dos visitantes leva o jogo para os pênaltis. Quem avançar vai enfrentar o Botafogo na próxima fase.

Tite quer mudar panorama na atual edição da Copa Libertadores. O Rubro-Negro ainda não venceu fora de casa na competição.

Os cariocas devem iniciar o jogo com Léo Ortiz no meio de campo. No ataque, Bruno Henrique e Plata devem ser os titulares. A provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Peñarol x Flamengo -- Copa Libertadores