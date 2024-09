Mauro Cezar: Flamengo tem maior desafio na Libertadores desde 2019 com JJ

O Flamento enfrenta hoje (26) o Peñarol, às 19h (de Brasília), pela Libertadores, precisando vencer fora de casa para sonhar com a vaga na semifinal da Libertadores. Direto do Uruguai, o colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte desta quinta-feira (26) que esse é o maior desafio do Rubro-Negro no torneio desde 2019.

'Flamengo tem grande desafio na Libertadores desde JJ': "Hoje é o grande desafio do Flamengo desde aquela reação do Emelec com Jorge Jesus recém-chegado no Maracanã. Mas essa é fora de casa, se o Flamengo quer escrever uma história diferente na Libertadores depois de alguns anos de fracasso, mesmo com os títulos que ganhou, ele tem que escrever algumas páginas novas, como pode fazer hoje, que é eliminar o bom time do Peñarol numa atmosfera diversa".

'Vai ser um clima muito hostil para o Flamengo': "O clima certamente vai ser bem hostil, as torcidas não se gostam, aqui no Uruguai a recomendação é do torcedor do Flamengo não andar de camisa pela rua para evitar problema, todos vão juntos, vai ter uma concentração cedo, por volta de 14h, para chegar no estádio bem cedo. Então, vai ser um clima hostil, a torcida do Peñarol é fanática, vai ser um show na hora que o jogo começar, vai apoiar muito o time em campo. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo totalmente diferente da semana passada e se preparou para isso ao longo da semana, achei acertado mandar os reservas para Porto Alegre. Foram quatro dias de treinos mais intensos com os titulares, mas tem que mudar a postura."

'Flamengo tem que fazer um jogo mais cerebral': "O Flamengo precisará de um bom jogo defensivo, parte disso, o primeiro ponto é esse. Ah, mas tem que ganhar, sim, mas tem que defender bem, não pode tomar outro gol, especialmente no começo do jogo. Não acredito que o Peñarol se lance ao ataque loucamente, mesmo jogando em casa, talvez faça uma pressão inicial pela torcida, pela atmosfera, mas depois a tendência é o Aguirre ser o Aguirre, jogar em transição, esperando no seu campo, tentando trazer o Flamengo para seu campo. O Flamengo não pode fazer o que fez semana passada, acelerando muito o jogo, forçando passes pelo meio, o gol nasce de um passe desses do Pulgar. Precisa rodar com paciência, porque uma hora cria a chance e aí tem que aproveitar. Tem que ser um jogo mais cerebral, cadenciado. E repito: com bom desempenho ofensivo".

'São Paulo teve falhas individuais muito graves', afirma Mauro Cezar

O São Paulo pagou caro pelas falhas individuais de jogadores primordiais na equipe, apontou Mauro Cezar. Segundo ele, o Tricolor perdeu chances que não podia diante do Botafogo.

São Paulo: Calleri briga muito, mas não é um grande finalizador, diz Mattos

Rodrigo Mattos atribuiu a eliminação do São Paulo aos principais jogadores do Tricolor, que falharam na hora H. Ele destacou os gols (e o pênalti) perdidos por Calleri. "É um jogador bom de briga, mas não é um finalizador de primeira linha", afirmou o colunista do UOL.

Botafogo chega grande na briga pelo título da Libertadores, diz Mauro Cezar

O Botafogo "chega grande" na briga pelo título inédito da Libertadores, avaliou Mauro Cezar. Ele alertou que o Fogão não pode vacilar na liderança do Brasileiro, mas tem elenco para disputar tudo.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra