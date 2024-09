Matheus Martins e John exaltam classificação do Botafogo à semifinal da Libertadores sobre o São Paulo

O Botafogo sofreu, mas se classificou para as semifinais da Libertadores. Os alvinegros empataram por 1 a 1 com o São Paulo no tempo normal e venceram a disputa de pênaltis por 5 a 4. Autor da cobrança final do Botafogo, o atacante Matheus Martins exaltou o avanço na competição.

"Muito feliz com a classificação. A gente sabia que seria um jogo muito difícil e foi. O Artur falou para a gente estar pronto quando chegasse o momento" disse o atleta do Glorioso.

Outro herói, o goleiro John defendeu a cobrança de Rodrigo Nestor. Além disso, o arqueiro acertou todos os cantos.

"A gente sabia da dificuldade que seria, da importância. Ali nos pênaltis é estudo. Tentei esperar ao máximo a definição dos cobradores e pude defender uma", declarou o arqueiro.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Ainda não há data definida pela Conmebol para as semifinais. Os duelos, porém, estão previstos para as semanas dos dias dias 23 e 30 de outubro.

Pela 28ª rodada do Brasileirão, o Botafogo encara o Grêmio, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.