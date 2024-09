Jogador do Atlético desabafa sobre crise de pânico: 'Sinto que vou morrer'

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, relatou estar lidando há um tempo com crise de pânico e ansiedade.

O que aconteceu

O jogador desabafou após a classificação do Atlético na Libertadores: "Todos os dias à base de remédio". Ele, que foi titular no jogo contra o São Paulo, falou com jornalistas na zona mista do Morumbis.

Lyanco disse que vem enfrentando as crises há "bastante tempo". Ele acrescentou que está realizando tratamento psicológico no clube. O jogador foi contratado na última janela de transferências, vindo do Southampton.

O zagueiro contou que sente os sintomas no corpo e na cabeça: "Fico achando que vou morrer". O atleta de 27 anos ainda afirmou que a crise de pânico foi um dos maiores motivos de ele ter retornado ao Brasil e que a atmosfera na classificação "faz parte do tratamento".

Venho falando com psicólogo, só Deus e minha família sabem o que eu tenho passado. Tenho crise de pânico, ansiedade. Tenho [passado] todos os dias à base de remédio, isso ninguém imagina. Aquele carinho de ontem com a torcida, atmosfera, contagiou muito. Lyanco, do Atlético

Não é de agora, já tem bastante tempo que tenho passado por isso. É um assunto muito sério e as pessoas não entendem muito. Não é só na cabeça, sinto sintomas no corpo também, achando que vou cair a qualquer momento, que vou morrer. Assunto muito delicado, acham que a gente entra em campo e é um robô, mas tenho trabalhado com o psicólogo do clube, medicação.