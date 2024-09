Luiz Henrique passa mal após classificação do Botafogo e vai para hospital

Do UOL, em São Paulo (SP)

Luiz Henrique, atacante do Botafogo, passou mal após a classificação de sua equipe no Morumbis para as semifinais da Copa Libertadores, na última quarta-feira (25), e foi levado a um hospital.

O que aconteceu

O Botafogo informou que o atleta sentiu uma indisposição após o jogo e foi conduzido ao hospital para ser observado. Ele está acompanhando por membros do departamento médico do clube e passará por exames para avaliar o caso.

Luiz Henrique foi substituído aos 25 minutos do 2º tempo bem cansado. Ele deu lugar a Matheus Martins, que converteu a penalidade da classificação.

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Glorioso levou a melhor nos pênaltis (5 a 4). A última vez que o Alvinegro esteve nas semifinais da Libertadores foi em 1973.

Veja o comunicado do Botafogo