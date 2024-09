Lucas valoriza entrega e pede cabeça erguida, mas lamenta eliminação do São Paulo: "É duro"

O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor perdeu para o Botafogo e frustrou os 61.329 torcedores que foram ao Morumbis para ver o duelo decisivo pelas quartas de final. Após a derrota na disputa de pênaltis, Lucas, que perdeu uma penalidade ainda no tempo normal, valorizou a entrega da equipe, mas lamentou a eliminação.

"Difícil falar em um momento como esse. É uma eliminação dolorida. A equipe buscou a todo tempo. Não faltou entrega, não faltou dedicação. É difícil falar, a torcida fez uma festa maravilhosa desde a chegada ao estádio, o jogo inteiro. É difícil não conseguir presenteá-los com essa classificação. É duro, mas é o futebol. Temos que unir forças para se reerguer", disse o jogador à TV Globo, na saída de campo.

"A equipe deles é muito forte, sabíamos da qualidade. Conseguimos suportar bem até, sofremos o gol em uma infelicidade. Acabei errando o pênalti, coisas que fazem parte do futebol. Dominamos completamente o segundo tempo, conseguimos empatar. Nos pênaltis, foi uma infelicidade. Temos que sair de cabeça erguida. Lutamos, nos entregamos. Essa ferida vai nos ensinar muitas coisas", concluiu.

O Tricolor foi amplamente dominado na etapa inicial e, além de levar o gol de Thiago Almada, viu Lucas desperdiçar um pênalti aos 49 minutos. Nos minutos finais do segundo tempo, Calleri chegou a deixar tudo igual, mas o time não repetiu o sucesso nas penalidades. Calleri e Nestor erraram as cobranças do Tricolor.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Ainda não há data definida pela Conmebol para as semifinais. Os duelos, porém, estão previstos para as semanas dos dias dias 23 e 30 de outubro.

De fora, o São Paulo recolhe os cacos e volta a campo no domingo, contra, nada mais nada menos, que o Corinthians. O clássico, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília), em Brasília. Já o Botafogo encara o Grêmio, neste sábado, às 21h, também no Estádio Mané Garrincha.