São Paulo: Lucas vê 'infelicidade' em pênaltis e lamenta queda: 'Dói muito'

Do UOL, em São Paulo

O meia Lucas, do São Paulo, classificou a série de penalidades contra o Botafogo como uma "infelicidade" — os cariocas eliminaram o Tricolor da Libertadores dentro do MorumBis. Ele, que falou à TV Globo, também afirmou que a queda no torneio "dói muito".

Veja o que disse Lucas

Fim da linha. "Difícil falar em um momento com este. É uma eliminação dolorida, mas acho que a equipe buscou a todo tempo, não faltou entrega e nem dedicação. Ser eliminado assim dói muito, é difícil falar."

Palavra ao torcedor. "A torcida fez uma festa maravilhosa desde a chegada no estádio, durante o jogo inteiro... é triste não conseguir corresponder e presenteá-los com a classificação. É duro, mas é o futebol. O futebol é assim. Temos que juntar as forças para seguir em frente."

Faltou sorte? "A equipe deles é muito forte. A gente sabia da qualidade do Botafogo, eles têm força fisicamente e jogam um futebol intenso. Conseguimos suportar, mas tomamos gol em uma infelicidade. Eu acabei errando o pênalti, mas são coisas que fazem parte do futebol. No 2° tempo, dominamos completamente e conseguimos empatar. Nos pênaltis, foi infelicidade. Temos que sair de cabeça erguida porque lutamos, batalhamos. São feridas que não nos ensinar muitas coisas."