Lázaro pede apoio de torcida do Palmeiras em Campinas e projeta duelo contra o Atlético-MG: "Grande jogo"

O Palmeiras tem compromisso marcado contra o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o Allianz Parque à disposição, o Verdão recebe o Galo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O atacante Lázaro pediu apoio do torcedor em Campinas e projetou a partida.

"O apoio da torcida é importante, ainda mais nessa reta final que a gente vai ter pela frente. Todos os jogos agora são encarados como finais, e o apoio da torcida em Campinas vai ser fundamental para que a gente possa conquistar mais três pontos", disse.

O Verdão volta a Campinas depois de pouco mais de um mês. O último compromisso na casa do Guarani foi no dia 24 de agosto, quando venceu o Cuiabá, por 5 a 0. Na oportunidade, a torcida palmeirense esgotou os ingressos disponíveis e colocou um público de 16.566 torcedores.

A equipe comandada por Abel Ferreira está de olho na liderança do Brasileirão e está em segundo lugar, com 53 pontos, três atrás do líder Botafogo. O Verdão está invicto há seis jogos e tem quatro vitórias consecutivas. Lázaro valorizou a sequência.

"Estamos em uma sequência de jogos muito boa, com grandes vitórias e fazendo bons jogos também. Isso é o mais importante: a gente está conseguindo as vitórias com bom desempenho. É fruto do que fazemos no dia a dia. Temos uma semana um pouco mais longa para trabalhar e estamos aproveitando bem para quando chegar ao jogo executar aquilo que fazemos no treino. Que a gente possa continuar com essa mesma pegada porque sabemos muito bem que os próximos jogos vão ser bastante importantes para decidir o título ou não. Da forma que a gente está, se Deus quiser, as coisas vão dar tudo certo no final", declarou.

Do outro lado, o Atlético-MG vem empolgado da classificação às semifinais da Libertadores. Na quarta-feira, o Galo venceu o Fluminense, por 2 a 0, e garantiu a vaga. Ainda, o time mineiro vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino. A equipe tem 36 pontos e está em nono lugar.

"Eles virão confiantes porque estão felizes pelo momento que estão vivendo, acabaram de se classificar (na Libertadores). Mas a gente também vem em uma sequência muito boa. Eles estão nesse momento de felicidade na Libertadores e a gente vem bem no Brasileiro. Garanto que vai ser um bom jogo. A nossa equipe está muito bem, mostrando o nosso bom futebol nos últimos jogos e o que temos de qualidade para fazer dentro de campo, então eu garanto que vai ser um grande jogo", finalizou Lázaro.

Lázaro vem buscando mais minutos com a camisa do Verdão. Com a lesão de Estêvão, o atacante de 22 anos tenta conquistar uma vaga no time de Abel. Nesta temporada, com a camisa palmeirense, o atleta disputou 33 jogos e marcou três gols. Sem ser utilizado contra Athletico-PR e Criciúma, voltou a ter chance contra o Vasco, mas apenas nos acréscimos.