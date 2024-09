Inter enfrenta dificuldades para retornar ao RS após jogo com Bragantino

O Internacional conseguiu um ponto importante fora de casa no jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão 2024, mas encarou problemas no retorno à capital gaúcha na madrugada desta quinta-feira. Em comunicado, o time gaúcho relatou as dificuldades decorrentes das condições climáticas na região Sul do país.

"Após o jogo contra o Bragantino, o Sport Club Internacional enfrentou dificuldades para retornar ao Rio Grande do Sul. Devido às condições meteorológicas na Base Aérea de Canoas, o voo da equipe não saiu do Aeroporto de Guarulhos e, posteriormente, não conseguiu pousar em Canoas na madrugada desta quinta-feira", destacou o Colorado.

Em função desse problema, o elenco do Internacional deixará São Paulo apenas na manhã desta quinta-feira. "Como resultado, o time pernoitou em São Paulo e, agora pela manhã, está iniciando o deslocamento para a Base Aérea. A reapresentação segue marcada para a manhã desta sexta-feira", acrescentou o comunicado.

Pelo Brasileirão, o Internacional volta a jogar no domingo. O adversário será o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Colorado é o oitavo colocado na competição nacional, com 42 pontos em 26 jogos.