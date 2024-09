Hernan: São Paulo faz ressalva a Zubeldía, mas 'culpa' falhas em eliminação

A diretoria do São Paulo avalia que Luis Zubeldía errou nas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas distribui a responsabilidade pela queda para o Botafogo no MorumBis, com pênaltis perdidos por Lucas e Calleri. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

A cúpula tricolor tem críticas ao planejamento e às substituições de Zubeldía nas duas competições de mata-mata, apurou Hernan. O entendimento, porém, é que a culpa pela eliminação na Libertadores é coletiva, marcada por erros individuais dentro de campo. No Morumbi, a sensação é que o time não correspondeu à festa da torcida.

Na questão das eliminações, ficou uma crítica interna, uma avaliação da cúpula são-paulina em relação ao Zubeldía dos jogos contra o Atlético-MG: a questão das substituições. E aí aquela situação do jogo contra o Internacional, Bobadilla e Lucas Moura perderam uma segunda-feira de treino com todo o elenco para esse jogo contra o Botafogo porque eles foram titulares contra o Internacional, um jogo que se perdeu. E por que não o time que venceu o Cruzeiro bem fora de casa? Por que não repetir a dose, até para você motivar os jogadores que não estão tendo tanta oportunidade? Então, tem algumas situações que é tempo de adaptação, é um técnico jovem, que chega agora no futebol brasileiro, no ambiente de pressão do tamanho de um clube que é o São Paulo. O Zubeldía nunca treinou um gigante como o São Paulo, há esse tempo de maturação do técnico, mas paralelamente a isso existe uma avaliação e que no final do ano ela vai ser maior, mais ampla, em relação ao Zubeldía.

O que se tem de ideia no São Paulo hoje sobre culpados da eliminação é uma coisa bem dividida e que vai para todos os setores. A sensação de quem estava no MorumBis, e era a minha sensação também, é que o time não correspondeu no começo do primeiro tempo ao que o torcedor entregou para esses jogadores, desde o corredor na chegada ao MorumBis e nos primeiros minutos, quando a torcida fazia uma festa impressionante. André Hernan

