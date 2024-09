Gómez exalta identidade "trabalhadora" do Palmeiras e projeta embate contra o Atlético-MG: "Jogo difícil"

O Palmeiras está concentrado na missão Campeonato Brasileiro e, neste sábado, já possui mais um compromisso 'decisivo' na busca pelo 13º título da competição. O Verdão enfrentará o Atlético-MG e sabe que não terá vida fácil.

Apesar disso, o Alviverde vem confiante para o embate porque sabe que vive um grande momento. Os comandados de Abel Ferreira não sabem o que é perder há sete rodadas e vêm de uma sequência de quatro jogos sem ser vazados.

A ascensão do rendimento do Palmeiras na temporada passa muito pelo calendário mais tranquilo que o time vem tendo. Pelo menos é isso que deu a entender o zagueiro Gustavo Gómez. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a equipe tem mais tempo para ajustar os erros.

"Acho que o nosso time está muito bem. Nós temos uma identidade aqui que é de um time muito trabalhador. Mostramos isso em cada jogo, independente de qual seja o resultado. A gente sempre trabalha, e acho que agora estamos nos saindo melhor, porque temos muito tempo para treinar, analisar os jogos que fizemos no final de semana e trabalhar durante a semana para corrigir os erros que temos e manter o que foi feito bem", disse o capitão ao canal oficial do clube.

"Estamos trabalhando. Estou vendo o grupo muito bem, se ajudando, e isso é muito importante para cada jogo", completou o paraguaio.

O Palmeiras, agora, precisará colocar a boa fase em jogo neste sábado, quando enfrenta o Atlético-MG pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Capitão e uma das principais figuras do Alviverde atual, Gómez projetou o confronto diante do Galo. O defensor deixou claro que espera um jogo difícil, mas ressaltou que o elenco encara cada partida como se fosse uma final.

"Com certeza será um jogo difícil. Eles têm jogo, mas isso não muda muito porque possuem um elenco em que qualquer um pode jogar como titular, não têm time reserva. Então vai ser um jogo difícil. Como falei, nós estamos trabalhando com pés no chão, com muita humildade, para enfrentar cada jogo como uma final, e sábado vai ser dessa forma", explicou Gómez.

Essa será a segunda vez que o Verdão atuará em Campinas nesta temporada. Até agora, o aproveitamento é de 100%: goleou o Cuiabá no último dia 24 de agosto, por 5 a 0, pela 24ª rodada do torneio nacional.

"Com a nossa torcida aí em Campinas, como na última vez que jogamos contra o Cuiabá, ajudou muito também. Agora é só trabalhar bem essa semana para tentar conseguir mais uma vitória e seguir na luta pelo título", concluiu Gustavo Gómez.