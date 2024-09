Flamengo é eliminado pelo Peñarol nas quartas da Libertadores e Tite vê pressão aumentar

O Flamengo está eliminado da Libertadores. Os rubro-negros empataram por 0 a 0 com o Peñarol-URU, nesta quinta-feira, em Montevidéu, e deram adeus ao torneio após perderem o jogo de ida por 1 a 0. Com a eliminação, o técnico Tite viu a pressão no cargo aumentar, uma vez que a equipe não vence há quatro partidas.

O Rubro-Negro carioca buscou o gol desde os primeiros minutos para igualar o placar do Maracanã, mas pararam na boa marcação do Peñarol. As principais chances do Flamengo aconteceram no primeiro tempo, com Gonzalo Plata.

Agora, o Peñarol vai enfrentar o Botafogo na semifinal. O jogo de ida será no Rio de Janeiro, com a volta sendo em Montevidéu. Os jogos estão previstos para aconteceram nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro, com horários a serem definidos pela Conmebol.

O jogo

O Flamengo começou com uma postura ofensiva e quase marcou com dois minutos. Plata aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Aguerre.

Os rubro-negros continuaram no ataque, mas passaram a sofrer com a marcação uruguaia. Aos poucos, o Peñarol aproveitou os erros de passe dos cariocas para avançar com velocidade. Os donos da casa assustaram em falta cobrada por Leo Fernández que parou em defesa de Rossi.

O Flamengo não se intimidou e seguiu em busca do gol. Plata teve a chance de fazer aos 29 minutos, mas o atacante não conseguiu aproveitar o cruzamento na pequena área.

Depois disso, o Peñarol voltou a acertar a marcação. Com isso, os donos da casa impediram qualquer nova boa oportunidade dos cariocas. Assim, o duelo se manteve empatado até o intervalo.

No segundo tempo, os rubro-negros criaram boa chance com menos de um minuto. Bruno Henrique fez boa jogada e tentou o toque na área. Só que Aguerre se esticou e salvou o Peñarol com a ponta do pé.

O susto fez o Peñarol se atentar a marcação mais uma vez. Tanto que o Flamengo só voltou a levar perigo aos 16 minutos, em cabeceio de Bruno Henrique.

Os donos da casa continuavam com o controle da partida. O Peñarol quase marcou aos 23 minutos. Após saída de bola errada de Rossi, Sequeira arriscou da entrada da área, perto do gol.

Na parte final, o Flamengo tentou uma pressão na base da raça. Os rubro-negros quase marcaram aos 44 minutos quando Matheus Gonçalves tocou para a área em direção do gol. Gabriel tentou a finalização, mas Aguerre apareceu para salvar os donos da casa. Com isso, o Peñarol segurou o empate para sair de campo com a classificação para a semifinal.

FICHA TÉCNICA



PEÑAROL-URU 0 X 0 FLAMENGO

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)



Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Plata e Léo Ortiz (Flamengo)

PEÑAROL: Aguerre, Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián Garcia, Darias (Gastón Ramírez) e Leo Fernández; Cabrera (Lucas Hernández), Jaime Baez (Sequeira) e Maxi Silvera (Facundo Batista)



Técnico: Diego Aguirre

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno (Matheus Gonçalves), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Ortiz (David Luiz), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Gabriel)



Técnico: Tite