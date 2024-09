Festa do Peñarol no Maracanã vira fator de motivação no Flamengo para volta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Peñarol deixou o Maracanã em clima de festa depois da vitória por 1 a 0. Isso chegou ao Flamengo e deve ser mais um dos elementos para motivar o elenco no jogo decisivo desta quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

O que aconteceu

Os jogadores do time uruguaio saíram do Maracanã ouvindo som alto e brincando entre si. No vestiário também houve música. As imagens foram registradas por diversos jornalistas que presenciaram a cena na zona mista.

O goleiro Washington Aguerre também provocou a torcida. Ele olhou diversas vezes para a arquibancada rindo quando a vitória já se encaminhava para os uruguaios. Além disso, enquanto os jogadores do Flamengo estavam estarrecidos pelo resultado, a festa foi grande. Reservas e comissão invadiram o campo e comemoraram muito o excelente resultado fora de casa.

Os vídeos e o clima pós-jogo chegaram aos jogadores do Flamengo. Alguns deles ficaram chateados e "mordidos" com a situação. A festa será mais um fator de motivação para o elenco, que pode ter a partida como uma virada de chave para a reta final da temporada.

Nos anos em que foi vitorioso, o Fla sempre teve uma partida com esse teor de mudança total no ambiente. Em 2019, foi a classificação às quartas contra o Emelec, nos pênaltis, pouco após a chegada de Jorge Jesus. Em 2022, o jogo foi diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil, lembrado por muitos como "inferno".

A festa da torcida também ajuda nesse sentido. Além de um apoio prestado no domingo aos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, rubro-negros também foram ao aeroporto no embarque do time ao Uruguai. Vários atletas do elenco publicaram as imagens nas redes sociais.

A parte mental foi e sempre é bastante trabalhada por Tite durante as semanas. Mesmo com as circunstâncias, o treinador seguiu a rotina que sempre faz nos dias que antecederam a partida. Nos treinamentos, os jogadores demonstraram alta determinação.

No Peñarol o clima é de ansiedade e o Flamengo pode tentar usar isso a favor. Diego Aguirre, treinador da equipe, diz que custa a dormir. "Muito difícil manejar a ansiedade, custa a dormir, controlar a emoção. Estamos vivendo momento incrível, mas sabemos que é um rival tremendo. Temos que deixar tudo para ganhar".

O Flamengo precisa ganhar por dois gols de diferença. Se a vitória for apenas por um, a decisão vai aos pênaltis. Em caso de empate, a vaga fica com o Peñarol.