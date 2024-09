Em São Paulo, Serena fala para empreendedores: 'Desafios são importantes'

Principal destaque do iFood Move, evento organizado na capital paulista para empreendedores de restaurantes, a tenista Serena Williams, ex-número 1 do mundo e campeã de 23 slams em simples, ressaltou a importância de saber encarar os obstáculos que surgem para qualquer empresário.

"Desafios são importantes. Quando você os enfrenta, percebe como eles podem tornar você melhor. É como você reage a esses desafios que fará você crescer. Tento ver o lado bom dos desafios", disse a americana, que completou 43 anos nesta quinta-feira.

"Eu não seria quem sou se não fosse pelo fracasso. E eu nem gosto da palavra fracasso, porque se você está tentando, você não está falhando. E não pode ser um fracasso se você está aprendendo com isso", completou.

Desde seus últimos anos no circuito mundial, Serena vem atuando no mundo dos negócios, sobretudo com a Serena Ventures, empresa que busca startups e empresas com grande potencial de crescimento para investir. A Serena Ventures captou US$ 111 milhões para seu primeiro fundo logo que foi criada.

Quando veio ao Brasil em 2022, a convite de um fundo de investimento, Williams destacou que era preciso mais investimento em negócios comandados por mulheres. "Homens gostam de passar cheques para outros homens. Mulheres gostam de dar cheques para outras mulheres. Para mim, precisamos de mais mulheres em grandes palcos, dando grandes cheques."

Desta vez, a convite da iFood, Serena ficou na importância da tecnologia: "Sou uma investidora porque as empresas moldam a maneira como vivemos. Adoro ver a tecnologia moldar como nos movemos. Quero fazer parte da transformação que a tecnologia pode trazer para nossas vidas. Todas as melhores empresas do mundo são disruptivas. Elas não seguem a multidão. Elas não têm medo de se esforçar, de se destacar."