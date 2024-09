Em alta, Brazão está perto de superar minutagem de João Paulo em 2024

Após a grave lesão de João Paulo, Gabriel Brazão ascendeu ao time titular do Santos e provou o seu valor. O jovem goleiro, inclusive, está próximo de ultrapassar o companheiro em minutagem na temporada 2024.

Com 1.961 minutos, Brazão está a 39 de superar João Paulo (1.999). O defensor da meta do Peixe está atrás de mais oito jogadores no quesito.

Gil (3.768), Diego Pituca (3.692), João Schimidt (3.412), Guilherme (3.015), Otero (2.526), Joaquim (2.365), Escobar (2.136) e Giuliano (2.015) estão à frente de Gabriel Brazão na lista. Ao todo, o goleiro participou de 22 jogos na temporada, todos pela Série B.

Aos 23 anos, o arqueiro defendeu Inter de Milão, Ternana (Itália), Parma, Spal (Itália), Real Oviedo (Espanha) e Albacete (Espanha). Contra o Operário-PR, portanto, Brazão busca ampliar a boa fase.

O confronto vai acontecer às 18h (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Belmiro. Com 50 pontos, o Peixe está na segunda colocação da Série B.