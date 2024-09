Elenco do Vasco avança em preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Vasco fez o seu terceiro treino de olho no confronto diante do Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Após se reapresentar na última terça-feira, o grupo vascaíno avançou na preparação para pegar o clube mineiro.

Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento realizado na academia do CT Moacyr Barbosa. Em seguida, os atletas rumaram ao gramado e fizeram um exercício de cruzamentos e finalizações. Por fim, ainda sobrou tempo para um trabalho de situações de ataque e tomadas de decisão.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Paiva terá desfalques já bastante conhecidos. Adson, Jair, Paulinho e Guilherme Estrella continuam tratando de suas respectivas lesões junto ao departamento médico e não estão à disposição.

Dos jogadores que seguem no DM, Jair é o que está mais próximo de voltar aos gramados. O volante tem treinado com bola desde a última semana, mas ainda não tem data definida para retornar aos jogos.

Com exceção das ausências por lesão, o treinador não terá nenhum outro problema para escalar a equipe, já que não possui nenhum jogador suspenso. Assim, Paiva terá praticamente força máxima para o embate da Série A.

O elenco vascaíno ainda terá mais um dia de preparação para ajustar os últimos detalhes para o confronto e, em seguida, viaja para Belo Horizonte. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Vasco é o atual 10º colocado na tabela da competição nacional, com 35 pontos. O Cruzmaltino, contudo, vem de derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Mané Garrincha. Do outro lado, o Cruzeiro está na sétima posição, com 42 pontos.