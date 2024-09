Cruzeiro x Libertad: veja horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

O jogo Cruzeiro x Libertad, válido pela volta das quartas de final da Sul-Americana, será disputado nesta quinta (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

A Paramount+ (streaming) vai transmitir o duelo com exclusividade ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

A partida vai marcar a estreia de Fernando Diniz no Cruzeiro. O comandante assinou no início da semana, já foi apresentado e estará no banco de reservas.

O time brasileiro venceu o duelo de ida por 2 a 0. A equipe pode até perder por um gol de diferença para se garantir na semifinal do torneio sul-americano.

Cruzeiro x Libertad -- Sul-Americana

Data: 26 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Paramount+ (streaming)