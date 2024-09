'Corinthians não é mais azarão contra ninguém', dispara Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro, em participação no Fim de Papo desta quinta (26), afirmou que o Corinthians é o time do momento.

Na opinião de Arnaldo, os corintianos podem fazer frente a qualquer equipe do Brasil atualmente. O jornalista entende que isso acontece porque o time se reforçou bem na janela de transferências do meio do ano.

Analisando como os times estão hoje [...], o Corinthians é o time do momento. Talvez o Botafogo, com um pequeno viés de queda, e o Palmeiras bem na frente única. O resto é muitos altos e baixos. Todos. O Corinthians hoje não é azarão contra o Flamengo, não é azarão contra o São Paulo, Corinthians não é azarão contra ninguém. [...] Isso é porque o Corinthians é o time que mais contratou jogadores na janela do meio do ano: nove - e vários deles são titulares.

Arnaldo Ribeiro

'Está em queda': RMP diz que Botafogo desacelerou nos últimos jogos

Na opinião de RMP, o time ainda é o melhor do Brasil, mas jogou mal contra o Fluminense, apesar da vitória, e contra o São Paulo, no jogo de volta. O jornalista ainda disse que talvez o time não tenha força para ganhar uma eventual final de Libertadores ou para se manter na liderança do Brasileirão até o final.

'Tite é um cadáver não sepultado. Essa é a grande verdade', detona RMP

Na opinião de RMP, a derrota para o Peñarol no jogo de ida foi um sinal da incompetência do treinador. O jornalista se referiu ao técnico como um "cadáver insepulto".

