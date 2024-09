Corinthians fortalece sistema defensivo e completa três jogos sem sofrer gol na temporada

O Corinthians vive momento de alta sob o comando do técnico Ramón Díaz. Um aspecto que vem sendo elogiado é a defesa, que evoluiu a ponto de o time não sofrer gol há três jogos na temporada.

O sistema defensivo do Timão não foi vazado nos dois jogos contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Contando apenas partidas oficiais, é a primeira vez que o Timão alcança essa sequência sem sofrer gols no ano.

Desde que chegou ao Corinthians, Ramón varia entre formação com dois e três zagueiros. Mais recentemente, o time vem se comportando no 4-3-1-2, preenchendo a faixa central do campo.

Taticamente, o Corinthians se mostra um time compacto e agressivo para pressionar o portador da bola. A janela de transferências do meio de ano foi importante nesse sentido, já que o clube trouxe meio-campistas que "mordem" a todo momento, como José Martínez e Charles. O jovem Ryan ganhou espaço com Ramón Díaz também por ter essa característica.

O bom desempenho de Hugo Souza também ajuda o Corinthians a não ser vazado. O goleiro ex-Flamengo foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro contabilizando o mês de agosto. O arqueiro está emprestado, mas vai ser adquirido em definitivo pelo Timão.

Na zaga, Ramón vem optando por alternar nomes. Em meio a três competições, a comissão técnica dá chances para os quatro principais zagueiros do elenco (Cacá, André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres). Com a melhora coletiva, o desempenho dos beques também evoluiu.

Com o ataque mais potente e a solidez do sistema defensivo, o Corinthians espera escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e disputar os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

No próximo domingo, a defesa do Corinthians terá um grande desafio. O time vai encarar o São Paulo, dono do 6º melhor ataque na liga nacional, com 35 gols. Neste momento, o alvinegro é a 9ª equipe que mais sofreu gols no Brasileirão, com 33.