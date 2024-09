Corinthians procura CBF contra pedido do Flamengo para mudar data da semi

O Corinthians não quer trocar a data da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O Corinthians se disse surpreso com a proposta do Flamengo de alterar o dia do jogo da volta. Em nota, o clube paulista citou que as datas já estava pré-estabelecidas antes mesmo do sorteio.

Augusto Melo acionou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para se mostrar contrário ao pedido do adversário. A posição do Alvinegro é que o clube disputa três competições e se prejudicará com qualquer alteração.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio.

Considerando que o SCCP está disputando três competições, qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube. Assim, já buscamos contato com o Presidente Ednaldo Rodrigues para manifestar nossa posição contrária a qualquer alteração. Augusto Melo, presidente do Corinthians

Pedido do Flamengo

A diretoria do Flamengo fez um pedido para a CBF para mudar a data do segundo jogo da semi — que será disputada na Neo Química Arena. Os jogos das semifinais entre os clubes estão marcados para os dias 2 e 17 de outubro. A solicitação foi feita de forma informal à diretoria da CBF, que ainda não deu resposta.

O objetivo é evitar desfalques por causa da data Fifa colada com o jogo decisivo. Os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas serão no dia 15 de outubro, apenas dois dias antes.

O Flamengo entende que pode ter potencialmente nove convocados por seleções. Além disso, o Rubro-Negro teria um intervalo menor do que o obrigatório de 66 horas. Ou seja, na prática, não poderia utilizar boa parte de seu time titular.

A proposta é inverter o jogo da Copa do Brasil com a rodada do final de semana do Brasileiro, com jogos nos dias 19 e 20 de outubro. Nesta rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, e o Corinthians joga contra o Athletico-PR.

Um argumento usado pelos rubro-negros é que a confederação privilegiou a Copa do Brasil desde o início da temporada. Chegou a rejeitar um pedido do clube, juntamente com outros 12 times, para inverter jogos com o Brasileiro na Copa América. Por isso, seria coerente preservar a semifinal.