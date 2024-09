Contratação mais cara do futebol brasileiro, Almada se destaca em início pelo Botafogo

O meia Thiago Almada, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, vem causando boa impressão nos torcedores do Botafogo em seu início pelo clube. Após 11 jogos, o argentino já soma dois gols e foi decisivo na classificação da equipe à semifinal da Libertadores.

O atleta de 23 anos marcou o gol do Botafogo no empate com o São Paulo em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela volta das quartas de final da competição, na qual o time carioca venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Thiago Almada desde a estreia pelo Botafogo: ?? 11 jogos

?? 2 gols

? 22 finalizações realizadas (2º do time!)

? 25 passes decisivos (1º do time!)

? 141 passes certos no terço final (1º do time!)

? 15 dribles certos (2º do time!)

? 53 bolas recuperadas (1º do time!)

? Nota Sofascore 7.09 ?? [image or embed] ? Sofascore Brasil (@sofascorebrasil.bsky.social) September 26, 2024 at 11:10 AM

Almada se firmou no time titular da equipe e aparece entre os primeiros do clube em algumas estatísticas desde sua estreia. O argentino é quem mais deu passes decisivos, com 25, segundo dados do Sofascore.

Além disso, o meia lidera em passes certos no terço final do campo, com 141, sendo peça chave na criação de jogadas na equipe.

Thiago se caracteriza bastante por sua habilidade e é o segundo atleta do Botafogo com mais dribles certos desde que chegou ao time (15). Ele é também o vice-líder em finalizações realizadas (22).

Outro ponto importante de Almada neste começo no Fogão é a sua ajuda defensiva. O jovem soma 53 bolas recuperadas e é o líder no quesito desde sua estreia.

Com a ajuda do meia argentino, o Botafogo ocupa a primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos em 27 jogos, e está classificado para a semifinal da Libertadores.

O clube carioca volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), diante do Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.