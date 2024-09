Conselho do Corinthians convoca reunião sob receio de "RJ" e cobranças em cima da gestão

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma reunião extraordinária para a discussão de questões recentes que envolvem a gestão de Augusto Melo. Membros do CD possuem, por exemplo, receio da diretoria tentar uma recuperação judicial em breve. O encontro de conselheiros do clube está previsto para acontecer no dia 7 de setembro (segunda-feira), no Parque São Jorge.

Inicialmente, a diretoria do Corinthians se mostrou disposta a ir à Justiça e abrir uma ação cautelar com pedido de liminar e previa entrar com a documentação necessária no último dia 18 (quarta-feira).

O objetivo da ação seria de blindar as contas bancárias do clube. Uma eventual aceitação da Justiça acarretaria em suspensão das execuções de cobrança e de bloqueios de receita por 60 dias, período que o Timão pretendia usar para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista que têm vencimento em curto prazo, ou seja, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões.

A movimentação por uma ação cautelar elevou a tensão de quem tem a receber do Corinthians e, naturalmente, levou ao receio de que o clube tentaria uma recuperação judicial na sequência.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a cúpula corintiana recuou do pedido de ação cautelar e agora o clube, liderado pelo diretor financeiro Pedro Silveira e pela Alvarez & Marsal, estuda a possibilidade de pedir uma recuperação extrajudicial.

Romeu Tuma Júnior mostrou insatisfação por esses temas não passarem pelo Conselho. Há uma discussão sobre a necessidade da anuência do CD antes de uma ação que envolva um alto grau de risco ao clube, como a cautelar.

Além do debate acerca de ação cautelar, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, o Conselho terá a apresentação de relatórios referentes a requerimentos de conselheiros, como contratos que envolvem os serviços da Alvarez & Marsal, da Ernst & Young e da empresa de segurança Workserv Serviços Terceirizados.

O encontro foi convocado por Romeu após o CORI (Conselho de Orientação) alegar que, desde a última reunião realizada para exame das demonstrações financeiras do clube, no final de agosto, faltaram explicações e esclarecimentos de dúvidas que ficaram pendentes.

"Como se isso não bastasse, em apresentação ao público denominada 'relatório da transparência' integrantes da administração declararam ter entregue todos os documentos aos órgãos internos do clube, fato que não condiz com a realidade, conforme relatado acima", escreveu Miguel Marques e Silva, presidente do CORI.

Além dos conselheiros trienais e vitalícios, a presidência do CD pode convocar para a reunião convidados, membros da diretoria e terceiros, como está previsto no estatuto do clube.

Veja os tópicos que serão abordados na reunião do CD:

a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;



b) Prestação de Contas da Comissão de Mulheres do Conselho Deliberativo;



c) Prestação de Contas - Apresentação de Relatórios Diversos da Comissão



de Justiça do Conselho Deliberativo, referentes a requerimentos de



Conselheiros (A&M; Empresa de Segurança; Comunicação; E&Y);



d) Prestação de Contas - Apresentação de Relatório Conjunto das



Comissões de Justiça e de Marketing do Conselho Deliberativo, referente



ao Fiel Torcedor;



e) Análise e discussão sobre eventual iniciativa unilateral da Diretoria



referente a Medida Cautelar Judicial (Lei 11.101/2005 que regula a



recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da



sociedade empresária) - e suas possíveis consequências para o SCCP;



f) Análise, Discussão e Deliberação, sobre o descumprimento pela Diretoria



de artigos do Estatuto conforme ofícios encaminhados pelo CORI e pelo



Conselho Fiscal.



g) Várias;