Confusão no Choque-Rei: STJD troca punições de atletas de Palmeiras e São Paulo por multas; veja detalhes

Palmeiras e São Paulo fizeram um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) e conseguiram a liberação definitiva de seus jogadores que foram punidos devido à confusão no Choque-Rei, disputado em agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Juntos, os clubes pagarão R$ 250 mil em multa, a segunda maior transação aplicada pelo órgão.

Inicialmente, o trio foi julgado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a praticar agressão física durante a partida. Zé Rafael e Rodrigo Nestor receberam quatro jogos de suspensão, cada, enquanto Sabino foi punido com cinco partidas de suspensão.

Os clubes, porém, recorreram e conseguiram efeito suspensivo para que os atletas atuassem até o julgamento do recurso, que aconteceria nesta quinta-feira.

Contudo, na véspera do julgamento, a Procuradoria ofereceu Transação Disciplinar a Palmeiras e São Paulo sugerindo o pagamento de multa no valor de R$ 25 mil por partida para liberação de cada atleta. Com o aceite dos clubes, a decisão foi homologada pela relatora do processo no Pleno, a auditora Antonieta Pinto.

Volante do Palmeiras, Zé Rafael cumpriu dois dos quatro jogos de suspensão. Dessa forma, o Verdão terá que pagar R$ 50 mil referente aos dois jogos de suspensão a cumprir. Do outro lado, o São Paulo, arcará com um a multa de R$ 200 mil, sendo R$ 75 mil pelas três partidas restantes de Rodrigo Nestor, e R$ 125 mil referente a cinco jogos de suspensão de Sabino.

No Choque-Rei disputado no dia 18 de agosto, no Allianz Parque, Sabino foi flagrado dando um soco em Fernando Galuppo, historiador do Palmeiras. Já Zé Rafael pegou Nestor pelo pescoço, e o são-paulino revidou com um soco, no túnel de acesso ao vestiário.