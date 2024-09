Com Raniele, Corinthians inicia preparação para clássico contra o São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (26), o Corinthians iniciou a preparação para o clássico contra o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Raniele, que vem sendo desfalque por desconforto no adutor, foi registrado trabalhando com bola e está próximo de voltar a ser relacionado.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fortaleza fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais atletas foram ao campo logo após uma ativação na academia.

No gramado, a comissão técnica aplicou um exercício de troca de passes com movimentação, um trabalho de posse de bola e outro de enfrentamento em campo reduzido.

O Majestoso será disputado no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Antes, o Corinthians tem mais dois dias de treino para encerrar a preparação para o duelo.

O clássico é muito importante para o Corinthians, já que a equipe se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. O alvinegro vive momento de alta na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos, somando todas as competições.