Com domínio brasileiro, semis da Libertadores e da Sul-Americanas estão definidas; veja duelos

A Libertadores da América e a Copa Sul-Americana conheceram seus respectivos semifinalistas nesta quinta-feira. Botafogo e Atlético-MG seguem na disputa pela Glória Eterna, enquanto Corinthians e Cruzeiro ainda estão vivos na briga pelo título da Sula. Ao todo, quatro brasileiros estão presentes nas semifinais dos torneios continentais, sendo que todos os confrontos possuem uma equipe do futebol nacional.

Nas semifinais da Libertadores, o Botafogo pegará o Peñarol-URU, que eliminou o Flamengo nesta quinta-feira em Montevidéu. Do outro lado da chave, o Atlético-MG precisará enfrentar o River Plate-ARG.

O Botafogo passou pelo São Paulo na última quarta-feira. O Glorioso superou o Tricolor nos pênaltis, por 5 a 4, no Morumbis, em partida bastante movimentada. Já o Peñarol segurou o Flamengo no Uruguai e eliminou o Rubro-Negro nesta quinta-feira, com placar agregado de 1 a 0, impedindo uma semifinal com clássico carioca na competição continental.

Já o Atlético-MG teve o duro trabalho de eliminar o Fluminense. O Galo saiu atrás no jogo de ida, mas com o apoio de sua torcida, virou o agregado para 2 a 1 e avançou às semis. O time agora encara o River Plate, equipe argentina que tem tradição no torneio e passou pelo Colo-Colo-CHI nas semis, com soma de 2 a 1 no agregado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadores)

Corinthians e Cruzeiro vivos na Sul-Americana; Athletico-PR se despede

Já o cruzamento da Copa Sul-Americana colocou o Corinthians frente a frente com o Racing. Para chegar às semifinais, o Timão eliminou o Fortaleza com 5 a 0 no placar agregado. Já o Racing passou pelo Athletico-PR, com soma de 4 a 2 nos placares, e fará o confronto contra o Alvinegro paulista em busca de uma vaga na final.

Por ter feito melhor campanha que o Corinthians na primeira fase da competição continental, o Racing terá a vantagem de decidir a semifinal em casa. Assim, o primeiro jogo entre as equipes será na Neo Química Arena, em São Paulo.

Do outro lado da chave da Sul-Americana, o Cruzeiro conseguiu superar o Libertad-PAR com agregado de 3 a 1, e terá pela frente agora o Lanús-ARG. A equipe argentina precisou passar pelo Independiente Medellín-COL, por 6 a 5 nos pênaltis, para avançar às semis.

As semifinais da Libertadores e da Sul-Americana estão previstas para acontecerem nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro. A Conmebol ainda irá detalhar os horários e os mandos de campo das partidas. A final da Sula será no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, enquanto a da Liberta acontece no dia 30 do mesmo mês, em Buenos Aires, na Argentina.

Confira os confrontos das semifinais das competições da Conmebol:

Copa Libertadores

Botafogo x Penãrol-URU

Atlético-MG x River Plate-ARG

Copa Sul-Americana