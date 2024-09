Classificado na Libertadores, Milito se destaca em jogos de mata-mata pelo Atlético-MG

Com dois gols de Deyverson, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, conseguindo a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. A vitória mineira foi mais um bom resultado no retrospecto do técnico Gabriel Milito em jogos de mata-mata pelo Galo. O treinador tem 12 partidas pela equipe em duelos eliminatórios, mantendo o Atlético-MG vivo em três competições na temporada até aqui.

Milito tem 61,1% de aproveitamento nestes 12 jogos com o Atlético-MG, alcançando o retrospecto de seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Além disso, o treinador argentino foi campeão do Campeonato Mineiro em abril, quando derrotou o arquirrival Cruzeiro na grande final.

Mesmo estando no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, Milito e o Atlético-MG se mantiveram vivos nas copas, chegando nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil. Na competição continental, o Galo enfrentará na próxima fase o River Plate, que eliminou o Colo-Colo nas quartas de final. No torneio nacional, o time mineiro irá enfrentar o Vasco da Gama.

Com 36 pontos em 25 jogos, o Atlético-MG é o nono colocado na Série A do Brasileirão. O próximo compromisso do Galo na competição é neste sábado, contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.