CBF define arbitragem do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Na noite desta quinta-feira, a CBF definiu a escala de arbitragem dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians visita o Flamengo no Rio de Janeiro no primeiro duelo, enquanto o Atlético-MG recebe o Vasco em Minas Gerais.

O árbitro responsável por apitar o confronto entre Flamengo e Corinthians no Maracanã será o goiano Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Já o VAR será comandado pelo paranaense Rodolpho Toski Marques.

Flamengo e Corinthians se enfrentam na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (02), a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio do Maracanã. Os times fazem uma reedição da final da competição em 2022, em que o Rubro-Negro carioca saiu com o título.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Por sua vez, o jogo de volta entre Timão e Rubro-Negro está previsto para acontecer na semana do 17 de outubro, na Neo Química Arena, com horário ainda a ser definido pela CBF.

Do outro lado da chave, quem apitará o embate de ida entre Atlético-MG e Vasco será o paulista Flávio Rodrigues de Souza, que terá como assistentes Neuza Inês Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP). Wagner Reway, do Espírito Santo, ficará no comando do VAR.

Atlético-MG e Vasco também duelam na próxima quarta-feira, mas um pouco mais cedo. A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto de volta, assim, será em São Januário, também na semana do dia 17 de outubro.