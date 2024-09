Botafogo chega grande na briga pelo título da Libertadores, diz Mauro Cezar

O Botafogo "chega grande" na briga pelo título inédito da Libertadores, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte desta quinta-feira (26).

Mauro Cezar alertou que o Fogão não pode vacilar na liderança do Brasileiro, mas tem elenco para disputar as duas frentes. Ele apontou que o torcedor do Botafogo está vivendo algo único.

O Botafogo tem duas frentes. Não pode tirar o pé de maneira nenhuma porque tem o Palmeiras no encalço dele, que só joga uma competição [Brasileirão], e agora o Fortaleza também. Mas o Botafogo chega motivado, chega grande — tem um bom time, bom elenco e está alcançando algo que eu diria até inédito.

Quem viu isso? Qual o torcedor do Botafogo que acompanhou isso? O cara que acompanhou tem hoje quase 80 anos, tem tanto tempo, é tão distante, é tão remoto o Botafogo na semifinal da Libertadores... Desde que a competição passou a ter toda essa visibilidade, o Botafogo nem passava perto disso. Agora, ele está lá esperando seu adversário. Mauro Cezar

'São Paulo teve falhas individuais muito graves', afirma Mauro Cezar

O São Paulo pagou caro pelas falhas individuais de jogadores primordiais na equipe, apontou Mauro Cezar. Segundo ele, o Tricolor perdeu chances que não podia diante do Botafogo.

São Paulo: Calleri briga muito, mas não é um grande finalizador, diz Mattos

Rodrigo Mattos atribuiu a eliminação do São Paulo aos principais jogadores do Tricolor, que falharam na hora H. Ele destacou os gols (e o pênalti) perdidos por Calleri. "É um jogador bom de briga, mas não é um finalizador de primeira linha", afirmou o colunista do UOL.

Mauro Cezar: Flamengo tem maior desafio na Libertadores desde 2019

O Flamento enfrenta hoje (26) o Peñarol, às 19h (de Brasília), pela Libertadores, precisando vencer fora de casa para sonhar com a vaga na semifinal da Libertadores. Direto do Uruguai, Mauro Cezar afirmou que esse é o maior desafio do Rubro-Negro no torneio desde 2019.

