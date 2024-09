Banco, sangue e choro: a nova noite apoteótica de Deyverson na Libertadores

A noite de Libertadores do dia 24 de setembro de 2024 foi mais uma a entrar para a história de Deyverson. Dessa vez em Belo Horizonte e não em Montevidéu, como foi na final de 2021 pelo Palmeiras diante do Flamengo, o camisa 9 saiu do banco para ser o herói da classificação do Atlético-MG à semifinal.

A apoteose de Deyverson

Deyverson começou a partida como opção em um Atlético ofensivo com Hulk, Paulinho, Bernard e Scarpa. A entrada do atacante não parecia algo provável de acontecer tão cedo.

Tudo começou caminhando para Deyverson ser um figura secundária na partida. Aos cinco minutos, a necessidade da entrada do atacante pareceu mais improvável após o Galo ter um pênalti para cobrar. Hulk, no entanto, parou em defesa de Fábio.

O pênalti fez Deyverson sangrar, literalmente. Ao levantar no banco pedindo a marcação, Deyverson foi atingido pelo cotovelo do companheiro Alan Kardec e sofreu um corte no rosto. Ele fez a revelação em entrevista coletiva após o jogo.

A lesão de Bernard colocou Deyverson em ação mais cedo do que o esperado. Destaque no título do Galo na Libertadores de 2013, Bernard se machucou aos 43 minutos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Serna. Milito escolheu o camisa 9 para a substituição. Ele não esperava entrar.

Fico muito feliz pelo carinho de terem gritado meu nome, eu acho que essa energia, acho que eu nunca senti num momento tão inesperado. Eu não estava esperando, mas o mister [Milito] me surpreendeu quando ele falou para eu entrar no jogo, eu entrei um pouco nervoso, eu sei como é que eu sou, eu sou um pouco ansioso, mas eu fico muito feliz por essa confiança de estar ouvindo isso de um grande treinador. Deyverson, em entrevista coletiva

O 'efeito Deyverson' foi rápido. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, ao seu estilo, o atacante se antecipou a Thiago Silva e completou cruzamento de Scarpa para as redes, levando a Arena MRV ao delírio.

Deyverson comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Fluminense pela Libertadores Imagem: DOUGLAS MAGNO/AFP

O mesmo pé esquerdo que deu o título ao Palmeiras em 2021 contra o Flamengo deu a classificação ao Atlético. Aos 43 da etapa final, Deyverson apareceu atrás de Antônio Carlos e, de carrinho, fez o segundo no jogo e classificou o Galo.

O atacante foi às lágrimas após marcar e após o jogo. "Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono muito porque só eu e ela [esposa] sabemos o que a gente vive todos os dias, porque a gente passa a luta que a gente tem dia a dia batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo", disse Deyverson ao Paramount+.

Deyverson vai para 'clássico pessoal'

Personagem nas quartas de final, Deyverson promete ser destaque quando a semifinal se aproximar. Muito disso se deve à uma declaração dada por ele em 2023.

O Atlético-MG vai encarar o River Plate na briga por uma vaga na final da Libertadores. O clube argentino é considerado 'rival' por Deyverson — ele se declarou torcedor do Boca Juniors e admitiu o sonho de jogar no maior rival dos Millonarios.

Se um dia o telefone toca e me dizem: 'Deyverson, vem jogar no Boca', eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato, mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme... Para mim, seria um sonho jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores. Deyverson, ao "Olé", da Argentina

Atlético-MG e River Plate devem se enfrentar apenas no final de outubro. O jogo de ida, em Minas Gerais, está previsto para a semana do dia 23. A volta deve ser disputada na semana seguinte, do dia 30, na Argentina.