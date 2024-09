Auditora pede vista e adia decisão sobre anulação de Fluminense x São Paulo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O pedido de vista da auditora Antonieta da Silva Pinto adiou a definição sobre o pedido de anulação do São Paulo da partida contra o Fluminense. O caso entrou na pauta desta quinta-feira (26) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, começou a ser julgado, mas acabou interrompido.

O que aconteceu

Quando o julgamento foi interrompido, o placar estava desfavorável, parcialmente, ao São Paulo por 2 a 1. Mas, no todo, nenhum dos três auditores que votaram até o momento apoiou a anulação de partida.

O relator do caso, Rodrigo Aiache, até tinha aceito a validade processual da medida inominada feita pelo clube paulista. Mas dois que vieram a seguir, Luiz Felipe Bulus e Marco Aurélio Choy, entenderam que o pedido não deveria ir adiante.

A discussão envolve o prazo para que o São Paulo acionasse o tribunal e também a validade de usar uma medida inominada e não o procedimento específico de "anulação de partida".

A procuradoria também já tinha se manifestado no processo, defendendo que a anulação também não fosse adiante — tanto por causa do prazo quanto pelo mérito da questão.

O caso retornará à pauta do Pleno na próxima sessão, em data a ser confirmada.

E erro de direito?

No jogo em questão, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não apitou para marcar uma falta sobre Calleri. Mas o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, mesmo assim, pegou a bola com a mão e fez a cobrança.

O sinal que o árbitro fez foi de vantagem. Mesmo chamado pelo VAR para checar o lance, ele se embolou na argumentação, mas validou, de qualquer forma.

O relator do processo, Marco Aurélio Choy, como aceitou a existência processual do pedido do São Paulo, entrou no mérito da questão.

Só que, na visão dele, o erro de direito (de aplicação da regra) não justifica a anulação.

"Ao analisar o lance, o Fluminense não teve qualquer vantagem em razão da cobrança de falta. A vantagem seria a seu favor. Não se nota prejuízo ao São Paulo. Pelo contrário. A cobrança de falta retardou a jogada. Invalidação da jogada beneficiaria o infrator. Eu reconheço o erro de direito, mas o erro não foi relevante para alterar o resultado da partida", disse Aiache.

Os demais auditores que votaram não chegaram a analisar a discussão do erro de direito.

O que disseram os advogados

Não houve perda de prazo. O código foi feito em 2009. Não havia árbitro de vídeo. O que está nos autos não pôde ser verificado na súmula da partida. O tribunal tem um compromisso com o futebol de rechaçar o que ocorreu. A medida inominada foi usada de forma correta, porque não há no código nenhum outro recurso que possa atacar e solicitar uma anulação de partida após a publicação da súmula. Tenho certeza que o árbitro se equivocou na pressão do jogo, mas ele precisa entender que isso não é admissível. Pedro Moreira, advogado do São Paulo

Só houve a vantagem porque o árbitro entendeu que houve a infração. Os 11 atletas do São Paulo estão atrás da linha da bola. Não houve qualquer surpresa de uma eventual marcação equivocada. Não se pode anular qualquer partida. O código fala que é preciso um erro grave. Erro de direito é desconhecimento da regra. Estamos tratando de árbitro há mais de 10 anos no quadro da CBF, há um ano no quadro da Fifa. Talvez o árbitro pudesse ter sido mais claro no seu entendimento. Mas não a ponto de que esta corte beneficie o São Paulo. Eduardo Vargas, advogado dos árbitros