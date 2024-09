André Ramalho sai em defesa de Augusto Melo após classificação do Corinthians: "Está dando respaldo"

O zagueiro André Ramalho saiu em defesa do presidente Augusto Melo após a classificação do Corinthians contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na tradicional roda entre os jogadores, o beque agradeceu ao dirigente pelo respaldo que o elenco vem recebendo para "trabalhar com tranquilidade".

"Agradecer ao presidente, a gente sabe o quanto ele vem sofrendo, sangrando com todas as críticas. O senhor está nos dando respaldo para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Vamos seguir trabalhando, focados para conseguir os objetivos na temporada", comentou André, em momento registrado pela Corinthians TV.

"Está todo mundo de parabéns, é bonito ver a nossa união. Todo mundo brigando, lutando, independentemente de quem joga. Todo mundo dando seu melhor. Esse é o espírito, tem muita coisa boa por vir ainda", complementou.

Contratado na última janela de transferências, em pouco tempo André Ramalho se tornou uma das referências do elenco. Com passagem vitoriosa pelo futebol europeu, o beque é neste momento o principal zagueiro do time, tendo feito gol importante na classificação contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Timão vive momento de alta na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, a equipe também busca escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o São Paulo, pela 28ª rodada da liga nacional. O duelo será disputado em Brasília, no Mané Garrincha, já que o Morumbis será palco de shows do cantor Bruno Mars.