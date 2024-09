5 fatos decisivos para a eliminação do São Paulo na Libertadores

O São Paulo lamenta a desclassificação na Libertadores da América após um confronto duro diante do Botafogo, definido apenas nos pênaltis. A Gazeta Esportiva.com listou abaixo alguns detalhes que poderiam ter mudado a sorte do Tricolor na principal competição sul-americana.

1-Chances perdidas por Calleri



Miguel Schincariol / AFP

Artilheiro do São Paulo, Calleri marcou o único gol do time no confronto, mas perdeu oportunidades claríssimas nos dois jogos. Além disso, desperdiçou a primeira cobrança na decisão por pênaltis.

2-Falhas no gol do Botafogo

Miguel Schincariol / AFP





O São Paulo tinha tudo para evitar o gol marcado pelo Botafogo no confronto desta quarta-feira no Morumbis. Primeiro, uma falha do veterano Luiz Gustavo, que perdeu a bola na intermediária defensiva. Depois, o goleiro Rafael também teve uma ação questionável, pois espalmou a bola na cabeça do adversário.

3-Pênalti perdido por Lucas no tempo normal

NELSON ALMEIDA / AFP

O São Paulo poderia ter resolvido o confronto sem passar pelos pênaltis. A cobrança desperdiçada por Lucas no fim do primeiro tempo no Morumbis traria outra realidade para o jogo que terminou 1 a 1 no tempo normal.

4-Goleiro sem inspiração nos pênaltis

NELSON ALMEIDA / AFP

Definitivamente não foi a melhor noite do goleiro Rafael, herói do clube na conquista da Supercopa no começo da temporada. Na disputa por pênaltis, ele não conseguiu acertar o canto nas 6 cobranças do Botafogo.

5-A falta de Ferreirinha



NELSON ALMEIDA / AFP

O time caiu muito de rendimento desde a lesão do atacante Ferreirinha. Willian Gomes ganhou chances nos dois jogos contra o Botafogo, mas não rendeu o esperado. O técnico Luis Zubeldía não conseguiu ajustar o ataque são-paulino após a saída do titular pelo lado esquerdo.