Yuri diz que tinha interesse de sair, mas Corinthians recusou proposta

Do UOL, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que chegou a ter interesse em deixar o clube rumo ao futebol inglês — há pouco mais de um mês, ele recebeu proposta do Southampton, da Inglaterra, mas viu a oferta ser negada pela diretoria do time paulista.

O que aconteceu

O jogador foi questionado sobre as recentes sondagens envolvendo seu nome. Ele foi um dos entrevistados na zona mista após a vitória alvinegra sobre o Fortaleza, que garantiu a equipe de Ramón Díaz na semifinal da Sul-Americana.

Yuri confirmou que pensou em sair, mas afirmou que o clube "negou" a proposta antes de consultar o jogador. O atleta, que voltou a se destacar nas últimas partidas, reforçou seu foco no final da temporada com a camisa paulista.

Como foi o diálogo?

Repórter: Yuri, você recebeu uma proposta da Inglaterra, poderia falar um pouquinho sobre seu futuro no Corinthians?

Yuri: Sim, recebi muitas sondagens, mas propostas chegaram poucas. Cara, estou focado neste final de temporada, a gente sabe que são jogos muito importantes, então não dá tempo de pensar nestas coisas. Hoje, só penso no Corinthians e ajudar o Corinthians.

Repórter: Ainda na esteira desta pergunta: você teve papel de escolha nesta proposta? A gente tem a informação até de que o Corinthians definiu sua permanência...

Yuri: Não, negaram antes de me perguntar.

Repórter: Você tinha algum interesse de ter ido para a Inglaterra?

Yuri: Tinha.

Yuri e Inglaterra

A proposta do Southampton, da Inglaterra, chegou em agosto ao Corinthians — na época, a janela ainda estava aberta.

Yuri Alberto em ação durante jogo do Corinthians; atacante voltou a se destacar Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O clube brasileiro gostou dos valores, mas não queria um empréstimo com opção de compra. A ideia era garantir a venda, mesmo que não naquele momento.

O Southampton ofereceu 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) pelo empréstimo de um ano, além de opção de compra de 18 milhões de euros (R$ 110 milhões).

O Corinthians aceitaria os R$ 18 milhões pela liberação imediata, porém, queria cláusula de obrigação de compra baseada em metas alcançadas pelo jogador na Premier League.

O negócio, não entanto, não avançou, e a janela fechou com o atacante no elenco. Nas últimas semanas, ele mostrou bom desempenho e voltou a ser um dos pilares ofensivos da equipe.