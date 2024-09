Vojvoda lamenta eliminação do Fortaleza para o Corinthians na Sul-Americana: "O futebol castiga"

Nesta terça-feira, o Fortaleza foi eliminado da Sul-Americana ao perder para o Corinthians, por 3 a 0 (5 a 0 no agregado), na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a campanha da equipe na competição e lamentou o desempenho apresentado diante do Timão.

"Fizemos uma boa Copa Sul-Americana, passamos por uma fase de grupos muito complicada, um adversário como Boca Juniors-ARG, e conseguimos o primeiro lugar, tivemos outro adversário complicado nas oitavas, o Rosario Central-ARG, e passamos bem. Aconteceu o que todos vimos, em Castelão não jogamos no nosso nível. Quando um não chega a um nível e o adversário está bem, o futebol castiga. E castigou o Fortaleza de um jeito que praticamente foi definindo essa fase", afirmou.

Além disso, o treinador ressaltou a dificuldade em chegar à final do torneio, assim como o Leão fez no ano passado, quando perdeu a decisão para a LDU, do Equador, nos pênaltis.

"Quanto à campanha do ano passado e o que aconteceu neste ano, sabíamos da expectativa dos torcedores, nossa também. Mas isso nos faz refletir sobre o quão difícil é chegar a uma final. Todo mundo quer chegar, mas chegam apenas duas equipes. No ano passado, fizemos uma boa Sul-Americana. Este ano, nesta fase, não estivemos bem, principalmente no Castelão. Isso servirá de aprendizado para seguirmos em frente."

Agora, o Fortaleza volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Leão retorna a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Cuiabá, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da competição. Vojvoda valorizou a situação da equipe na liga nacional.

"Vamos virar a chave. Estamos em uma boa posição no Brasileirão. Temos um bom elenco, com capacidade e resiliência para continuar lutando jogo a jogo", disse.

"Se você perguntar a qualquer time da Série A, todos gostam das Copas, seja Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas o que sustenta tudo é o Brasileirão. No meu primeiro ano, entendi que o Brasileirão é a base de todas as outras competições", relatou.