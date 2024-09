Quanto o Corinthians faturou com classificação para semifinal da Copa Sul-Americana

Além da questão esportiva, a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza foi importante do ponto de vista econômico. O Timão, que passa por dificuldades financeiras, vai receber US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões) como premiação pelo avanço no mata-mata.

Ao todo, somando fase de grupos, oitavas, quartas de final e semifinal, o Corinthians já conseguiu cerca de US$ 3,4 milhões (R$ 18,5 milhões) em premiação na Sul-Americana. O cálculo é feito da seguinte forma:

US$ 900 mil pela participação na fase de grupos

US$ 460 mil pelas quatro vitórias na fase de grupos (US$ 115 mil por vitória)

US$ 600 mil por classificação às oitavas de final

US$ 700 mil por classificação às quartas de final

US$ 800 mil por classificação à semifinal

O vencedor da Copa Sul-Americana garante US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões) em premiação. Ou seja, em caso de título do Corinthians, o clube arrecadaria no total algo em torno de US$ 9,4 milhões (R$ 51,2 milhões). O vice-campeão da competição garante US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões).

Não é novidade para ninguém que o Corinthians passa por problemas com suas finanças. O clube vem sofrendo com ações na Justiça por dívidas antigas e, segundo o balanço financeiro do primeiro semestre, tem débito avaliado em R$ 2,3 bilhões, somando agremiação e Neo Química Arena.

Além de avançar nos mata-matas, é de extrema importância para o caixa corintiano a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time se encontra na 17ª posição da liga nacional, com 28 pontos em 27 jogos.

Na última terça-feira, após um primeiro tempo de poucas emoções, o Corinthians construiu a vantagem contra o Fortaleza na etapa final. Primeiro, Romero foi às redes, completando inversão de Yuri Alberto. Depois, Igor Coronado aproveitou rebote do goleiro e voltou a marcar contra o Fortaleza. Por fim, Memphis recebeu lançamento de Garro e serviu Pedro Henrique para o placar ser sacramentado.

Na semifinal da Sul-Americana, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e tentará garantir vaga nas semis na quinta-feira, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.