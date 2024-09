Veja onde assistir os jogos de Arsenal e Liverpool nesta quarta, pela Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, dois gigantes do futebol inglês estreiam pela Copa da Liga Inglesa. Às 15h45 (de Brasília), o Arsenal enfrenta o Bolton, da terceira divisão, no Emirates Stadium, casa do time londrino.

O clube dos brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli estreia na competição depois de bons resultados no Campeonato Inglês, onde tem 11 pontos em cinco jogos. Na última rodada, a equipe empatou fora de casa contra o Manchester City, por 2 a 2.

Por sua vez, o Liverpool é o outro gigante inglês a estrear na competição. Às 16h, em Anfield, Mohamed Salah e companhia enfrentarão o West Ham, equipe que também disputa a Premier League.

Assim como o Arsenal, o Liverpool vem de uma grande campanha neste início do Campeonato Inglês, sendo o vice-líder da competição com 12 pontos em cinco partidas. No último compromisso pelo torneio, a equipe venceu o Bournemouth em casa por 3 a 0.

Veja onde assistir os jogos de Arsenal e Liverpool pela Copa da Liga Inglesa:

Arsenal x Bolton - ESPN e Disney + Premium

Liverpool x West Ham - ESPN e Disney +